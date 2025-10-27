ДТЕК змінив графіки для Києва та Дніпропетровщини: як сьогодні вимикатимуть світло

Нагадаємо, сьогодні, за вказівкою "Укренерго", у деяких областях, а також у Києві зранку запроваджувалось аварійне відключення світла. Потім була дана вказівка щодо погодинних відключень.

Причина - складна ситуація в енергосистемі. Через це запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Їх буде скасовано після того, як ситуація стабілізується.

Київ

За даними ДТЕК, у Києві сьогодні одночасно світло вимикали в однієї або півтори черги. Графіки будуть діяти до 22:30.

Жителі та гості Києва можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Дніпропетровська область

За даними ДТЕК, на Дніпропетровщині сьогодні також одночасно світло будуть вимикати у однієї або півтори черги. Графіки будуть діяти до опівночі.