ДТЕК змінив графіки для Києва та Дніпропетровщини: як сьогодні вимикатимуть світло

Сьогодні в Україні діють графіки погодинного відключення електроенергії. У Києві та Дніпропетровській області було змінено часи відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні, за вказівкою "Укренерго", у деяких областях, а також у Києві зранку запроваджувалось аварійне відключення світла. Потім була дана вказівка щодо погодинних відключень.
Причина - складна ситуація в енергосистемі. Через це запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Їх буде скасовано після того, як ситуація стабілізується.
За даними ДТЕК, у Києві сьогодні одночасно світло вимикали в однієї або півтори черги. Графіки будуть діяти до 22:30.
Жителі та гості Києва можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
За даними ДТЕК, на Дніпропетровщині сьогодні також одночасно світло будуть вимикати у однієї або півтори черги. Графіки будуть діяти до опівночі.
Як розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко, сьогодні "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.
За його словами, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Адже в "Укренерго" не розраховували, що споживання буде вище через досить хмарну погоду на території України.
"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", - пояснив Зайченко.
Детально про те, де сьогодні вимикатимуть світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.