Главная » Бизнес

ДТЭК стал одним из лучших работодателей Украины: данные рейтинга

Понедельник 20 октября 2025 18:46
ДТЭК стал одним из лучших работодателей Украины: данные рейтинга Фото: ДТЭК в рейтинге лучших работодателей Украины (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

ДТЭК вошел в топ лучших работодателей в Украине среди компаний топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания NV "Топ-50 работодателей Украины".

Отмечается, что ДТЭК признан одним из лучших работодателей среди компаний топливно-энергетического комплекса.

В рейтинге подчеркнули, что он опирается он не на оценку маркетинговых брендов, а именно на внедрение лучших программ для персонала.

Также отмечается, что компании оценивались по четырем факторам: поддержка ветеранов и их семей, программы разнообразия и инклюзивности, поддержка работников во времена кризиса и развитие талантов.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также сообщалось, что угольные предприятия компании ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов. Из них 86 - впервые после службы, а более 40 - ветераны с инвалидностью.

Кроме того, ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью.

