ДТЭК стал одним из лучших работодателей Украины: данные рейтинга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания NV "Топ-50 работодателей Украины".

Отмечается, что ДТЭК признан одним из лучших работодателей среди компаний топливно-энергетического комплекса.

В рейтинге подчеркнули, что он опирается он не на оценку маркетинговых брендов, а именно на внедрение лучших программ для персонала.

Также отмечается, что компании оценивались по четырем факторам: поддержка ветеранов и их семей, программы разнообразия и инклюзивности, поддержка работников во времена кризиса и развитие талантов.