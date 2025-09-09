ua en ru
Вторник 09 сентября 2025 18:15
ДТЭК вошел в список лучших работодателей для ветеранов Фото: ДТЭК в рейтинге лучших работодателей для ветеранов (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей для ветеранов и ветеранок в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, который составило издание Forbes Ukraine.

Отмечается, что команда поддержки ветеранов в ДТЭК состоит из HR-специалистов, помощников ветеранов, юристов, медиков и специалистов по социальной политике.

ДТЭК проводит аудиты своих предприятий и разработал инструкции по адаптации ветеранов.

В компании также действует институт наставничества, где с помощью менторов ветераны скорее адаптируются к гражданской жизни.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также сообщалось, что угольные предприятия компании ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов. Из них 86 – впервые после службы, а более 40 – ветераны с инвалидностью.

