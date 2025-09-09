ДТЭК вошел в список лучших работодателей для ветеранов

Фото: ДТЭК в рейтинге лучших работодателей для ветеранов (Getty Images)

Компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей для ветеранов и ветеранок в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, который составило издание Forbes Ukraine.

Отмечается, что команда поддержки ветеранов в ДТЭК состоит из HR-специалистов, помощников ветеранов, юристов, медиков и специалистов по социальной политике. ДТЭК проводит аудиты своих предприятий и разработал инструкции по адаптации ветеранов. В компании также действует институт наставничества, где с помощью менторов ветераны скорее адаптируются к гражданской жизни.