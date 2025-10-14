ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью

Вторник 14 октября 2025 19:47
UA EN RU
ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью Фото: ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК реализовала 20 аудитов доступности на предприятиях, чтобы создать условия труда для ветеранов с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу генерального директора ДТЭК Энерго по вопросам ветеранов Наталья Абрамова.

Она рассказала, что с начала полномасштабной войны более 5,5 тысяч работников ДТЭК стали на защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу, и половина из них вернулась к работе.

Компания создает условия для возвращения ветеранов, в том числе для ветеранов с инвалидностью: разработана дорожная карта реинтеграции, предусматривающая психологическую, юридическую и семейную поддержку, программу страхования "Ветеран+", профессиональную переориентацию и автоматизированный подбор должностей.

"Мы как работодатель приняли решение: работа должна быть доступной для каждого нашего ветерана. Даже в сложном производстве - на надземных поверхностях шахт, на ТЭС, заводах - мы должны найти путь. Изменения в состоянии здоровья не должны перечеркивать профессиональную жизнь. Ветераны не просят героизации - они хотят работать, быть в коллективе, быть нужными. И мы сделаем все, чтобы это стало возможным", - отметила Наталья Абрамова.

По словам советника гендиректора, аудит доступности общего рабочего пространства уже проведен на 20 предприятиях компании: надземных поверхностях шахтах, ТЭС, машиностроительных заводах.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит