ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью

Компания ДТЭК реализовала 20 аудитов доступности на предприятиях, чтобы создать условия труда для ветеранов с инвалидностью.

Она рассказала, что с начала полномасштабной войны более 5,5 тысяч работников ДТЭК стали на защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу, и половина из них вернулась к работе.

Компания создает условия для возвращения ветеранов, в том числе для ветеранов с инвалидностью: разработана дорожная карта реинтеграции, предусматривающая психологическую, юридическую и семейную поддержку, программу страхования "Ветеран+", профессиональную переориентацию и автоматизированный подбор должностей.

"Мы как работодатель приняли решение: работа должна быть доступной для каждого нашего ветерана. Даже в сложном производстве - на надземных поверхностях шахт, на ТЭС, заводах - мы должны найти путь. Изменения в состоянии здоровья не должны перечеркивать профессиональную жизнь. Ветераны не просят героизации - они хотят работать, быть в коллективе, быть нужными. И мы сделаем все, чтобы это стало возможным", - отметила Наталья Абрамова.

По словам советника гендиректора, аудит доступности общего рабочего пространства уже проведен на 20 предприятиях компании: надземных поверхностях шахтах, ТЭС, машиностроительных заводах.

