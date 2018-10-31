НКРЕКП компенсувала Ахметову 714 млн гривень за поставку е/е на окупований Донбас

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Ахметов вимагав компенсації втрат від постачання електроенергії на непідконтрольні Україні території

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), компенсувала ТОВ "ДТЕК Донецькобленерго" постачання електроенергії в окуповані Росією райони на Донбасі на суму 713,68 млн грн. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Як відомо, в серпні 2017 року компанія Ornex, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, придбала у Фонду держмайна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

За даними "Наших грошей", постанови комісії №914 та №915 від 28 серпня були прийняті на виконання рішення Донецького окружного адмінсуду за позовом ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" до НКРЕКП. В позові компанія вказала, що з листопада по грудень 2014 року та з січня по березень 2015 року вона не отримала дотації для компенсації втрат від постачання електроенергії на непідконтрольні території.

При цьому "ДТЕК Донецькобленерго" стверджувало, що подало до комісії всі необхідні документи для отримання дотацій. В позові компанія вимагала врахувати їй компенсацію в сумі 548,41 млн грн.

За даними видання, в квітні 2015 року Донецький окружний суд задовольнив позов "ДТЕК "Донецькенерго". Справа дійшла до Вищого адмінсуду України, який літом 2017 року направив її на новий розгляд в той же суд першої інстанції.

НКРЕКП під час повторного розгляду вказала, що згідно рішення Ради нацбезпеки та оборони від 4 листопада 2014 року, дотації по населенню надаються по обсягах споживання електричної енергії лише на підконтрольній українській владі території. На основі цього рішення Нацкомісія провела нараду, за результатами якої було прийнято протокол про неврахування компенсації втрат постачальникам електроенергії на підконтрольну територію. На судове засідання представник НКРЕКП не з’явився.

При повторному розгляді суд заявив, що сума позову "ДТЕК Донецькобленерго" збільшилася на 165 млн грн - до 713,68 млн грн. Суд вказав, що протокол наради НКРЕКП не є нормативним документом, та не відміняє нормативно-правові акти про дотації. Апеляція комісії також була залишена без задоволення.

Після цього НКРЕКП прийняла постанову №914, за якою було враховано АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" 713,68 млн грн. недоотриманої компенсації. Ці гроші були затверджені в сумі дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в вересні-листопаді 2018 року. Компенсовані кошти будуть спрямовані на погашення реструктуризованої заборгованості компанії перед державним підприємством "Енергоринок".

Постановою №915 НКРЕКП внесла зміни до суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у ІІІ кварталі 2018 року.

Вже після опублікування постанов НКРЕКП, Касаційний адміністративний суд Верховного суду 18 жовтня підтвердив законність позову "ДТЕК Донецькобленерго". Суд вказав, що попередні суди вірно дійшли висновку про те, що рішення РНБО носило рекомендаційний характер. Але НКРЕКП ці рекомендації не врахувало і жодного акту нормативно-правового характеру на їх виконання не прийняла.

Очолювана Дмитром Вовком НКРЕКП в квітні 2016 року ввела в дію в нову формулу розрахунку ціни вугілля в вартості електроенергії за принципом "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту". Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС, 75% ринку якого належить ДТЕК Ахметова. Після введення в дію формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%.

За даними РБК-Україна, міністр енергетики України Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК Ахметова зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

Згідно з документом, Міненерго планує, відмовившись від імпорту палива, і, незважаючи на цінову конкуренцію, завантажити генеруючі потужності ТЕС і ТЕЦ українським вугіллям газової групи.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що це рішення "на користь вітчизняного постачальника вугілля (тобто, ДТЕК, - ред.) дозволить тепловій генерації заощадити 900 млн гривень" і відмовитися від дорого вугілля антрацитної групи, що українські енергетичні компанії змушені купувати з ПАР, щоб покрити дефіцит палива (загальну суму за контрактами на закупівлю 1,4 млн тонн вугілля Міненерговугілля оцінило в 3,7 млрд гривень). Сам дефіцит відомство Насалика оцінило в 5 млн тонн на рік.

Як писало РБК-Україна, Рінат Ахметов завдяки плідній співпраці з чинною владою відновив своє становище. Так, у результаті роботи формули "Роттердам+" всього за рік активи Ахметова подорожчали на 76% і перевищили 12 млрд дол.