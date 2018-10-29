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Луганська ТЕС може зупинитися через 5 діб

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 21:57
Фото: Лганська ТЕС (google.com.ua/maps)
Фото: Лганська ТЕС (google.com.ua/maps)

На Луганській ТЕС залишилось вугілля на 5 днів

Запасів вугілля на складах Луганської теплоелектростанції (ТЕС) залишилося на 5 діб роботи. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з інформацією міністерства щодо стану накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на 29 жовтня 2018 року, очікуваний термін спрацювання складів становить 5 діб. 

При цьому, як зазначається, запас вугілля на ЛуТЕС станом на сьогодні складає 13,6 тис. тон, що на 116,6 тис. тон менше норми накопичення і запасів вугілля згідно із графіком, затвердженим Міненерговугілля. 

При цьому, як повідомило РБК-Україна джерело на ринку, знайоме із становищем на Луганській ТЕС, ситуація є контрольованою. 

"Ситуація нормальна", - сказало джерело. 

Варто зазначити, що згідно із даними Міненерговугілля, поставки на ЛуТЕС припинилися 12 жовтня 2018 р. 11 жовтня було здійснено останню поставку антрацитового вугілля в обсязі 6,8 тис. тон. 

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у  матеріалі "Поза всякою конкуренцією: як Міненерго допомагає компанії ДТЕК Ахметова заробити на українцях", в тарифі на електроенергію ціна вугілля розрахована з урахуванням неіснуючої доставки з Роттердама.

Як відомо, левову частку в імпорті енергетичного вугілля антрацитових марок зараз займає Росія - практично 75% від обсягу всього ввезеного палива (щомісячні поставки на 400-500 тис. тонн переважно для підприємств ДТЕК). З Нідерландів вугілля не імпортується.

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