В ДТЭК рассказали о последствиях массированной атаки по энергосистеме

"У нас очень повреждены две станции, разрушения значительны. Повреждены как оборудование для генерации электроэнергии, так и его выдача в сеть", - сказал он.

Сахарук добавил, что в результате атаки в Днепропетровской области были повреждены и разрушены объекты систем распределения электроэнергии.

Исполнительный директор ДТЭК пояснил, что особенностью этой атаки стало не только количество ракет, а именно комбинация из ракет и шахедов.

"То, что мы видим по нашим станциям, наибольший ущерб нанесли именно ракеты. У нас к этому тоже были такие большие атаки. Но такой, скажем, комбинированной с большим количеством ракет, которые были нацелены на наши станции, наверняка еще не было", - добавил Сахарук.

Он подчеркнул, что это можно назвать самой большой атакой на энергосистему Украины.

Также Сахарук рассказал, что в настоящее время энергетики проводят первичные работы, чтобы заживить обесточенных людей в резервные источники питания.

"Разрушение значительно. Если говорить в дальнейшем о восстановлении, то здесь потребуется помощь всех задействованных участников и компаний, и международных доноров. И государства в лице Министерства энергетики, Кабинета министров, но это уже чуть позже, когда мы поймем, что именно и где нужно будет сделать и каким образом. Надеемся на помощь всех сторон для того, чтобы как можно быстрее восстановиться после этой атаки", - подытожил он.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом окупантов была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага погибли и ранены, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

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