В ДТЕК розповіли про наслідки масованої атаки по енергосистемі

"У нас дуже пошкоджені дві станції, руйнації значні. Пошкоджені як обладнання для генерації електроенергії, так і його видачі у мережу", - сказав він.

Сахарук додав, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині були пошкоджені та зруйновані об’єкти систем розподілу електроенергії.

Виконавчий директор ДТЕК пояснив, що особливістю цієї атаки стала не лише кількість ракет, а саме комбінація з ракет та шахедів.

"Те, що ми бачимо по нашим станціям, найбільшої шкоди завдали саме ракети. У нас до цього теж були такі великі атаки. Але такої скажімо комбінованої із великою кількістю ракет, які були націлені на наші станції напевно ще не було", - додав Сахарук.

Він підкреслив, що це можна назвати найбільшою атакою на енергосистему України.

Також Сахарук розповів, що наразі енергетики проводять первинні роботи щоб заживити знеструмлених людей до резервних джерел живлення.

"Руйнація значна. Якщо говорити надалі про відновлення, то тут потрібна буде допомога всіх задіяних учасників і компаній, і міжнародних донорів. І держави в особі Міністерства енергетики, Кабінету міністрів, але це вже трохи пізніше, коли ми зрозуміємо, що саме і де потрібно буде зробити і яким чином. Сподіваємося на допомогу всіх сторін для того, щоб якнайшвидше відновитися після цієї атаки", - підсумував він.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом окупантів була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

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