ДТЭК оценил, сколько времени понадобится на возобновление энергетики после ударов РФ

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в Харьковской области. Там самое большое количество домов находится без света. Что касается Одесской области, то там действуют графики стабилизационных отключений.

Жителей Криворожского района Днепропетровской области просят разумно потреблять электроэнергию. Это необходимо для того, чтобы пройти трудный период без отключений.

Из-за постоянных обстрелов многие отключения происходят в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

"Повреждения очень серьезные. Энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и даже больше", - заявил Сахарук.

Отключение света в Украине

Напомним, после масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в области действует график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта.

Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в ДТЭК отметили, что ночью оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго". Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта по конец месяца вводят графики почасовых отключений света.

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