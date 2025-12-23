ДТЭК получил престижную награду за кампанию с Усиком

Как сообщалось ранее, многократный чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к глобальной инициативе группы ДТЭК, направленной на мобилизацию международной помощи для восстановления энергетики, разрушенной российскими ударами.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова также получил награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".