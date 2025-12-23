UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ДТЕК отримав престижну нагороду за кампанію з Усиком

Фото: ДТЕК отримав нагороду за кампанію з боксером Усиком (t.me/SBCUkraine)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК отримала нагороду SBC Ukraine Awards за кампанію USYK × DTEK "Майбутнє буде світлим".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення SBC (Sport&Business Club).

"SBC Ukraine Awards - 2025: у номінації "Комунікаційна стратегія року" перемогу здобув USYK × DTEK Кампанія "Майбутнє буде світлим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія нагородження відбулася 20 грудня в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. 

Під час церемонії 103 члени журі визначили найкращі кейси у 23 номінаціях.

 

Як повідомлялося раніше, багаторазовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до глобальної ініціативи групи ДТЕК, яка спрямована на мобілізацію міжнародної допомоги до відновлення енергетики, зруйнованої російськими ударами.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова також здобув нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт "Битва за світло".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОлександр УсикРінат АхметовЕнергетики