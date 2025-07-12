ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усик поддержал международную инициативу ДТЭК по восстановлению украинской энергетики

Украина, Суббота 12 июля 2025 15:48
UA EN RU
Усик поддержал международную инициативу ДТЭК по восстановлению украинской энергетики Фото: многократный чемпион мира по боксу Александр Усик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Многократный чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к глобальной инициативе "Группы ДТЭК". Она направлена на мобилизацию международной помощи к восстановлению энергетики, разрушенной российскими ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Партнерство под лозунгом "Будущее будет светлым, за него надо бороться" стартует накануне боксерского поединка Усика против Дэниела Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Оно является частью более широкой инициативы ДТЭК по международному привлечению к поддержке украинской энергетики, ее восстановлению и защите.

Александр Усик системно поддерживает героев-энергетиков, которые ежедневно рискуют жизнью, обеспечивая восстановление электроснабжения после массированных дроновых и ракетных атак.

"Свет - это жизнь, будущее, надежда. И даже когда темнота кажется безграничной, мы знаем: за светлое будущее надо бороться", - отметил боксер Александр Усик.

Поддержать Александра Усика во время боя в Лондоне снова приедут ветераны, которые прошли службу в ВСУ и вернулись к работе в ДТЭК и "Метинвест", а также ветераны благотворительной инициативы Рината Ахметова помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".

Такие поездки уже происходили во время поединков Александра Усика в столице Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года.

"Мы благодарны Александру за это сотрудничество. Нас объединяют общие ценности, в том числе и безусловное уважение к тем, кто защищает Украину. Эта инициатива также о благодарности и поддержке наших защитников и ветеранов, которые вернулись на работу в ДТЭК и помогают восстанавливать энергетику и страну в целом", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Инвестиции ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения, ДТЭК инвестировал 19,5 млрд грн в восстановление разрушенных Россией ТЭС и электрических сетей.

Компания также построила первую очередь новой ветровой электростанции
на юге Украины. Энергетики ДТЭК за почти 3,5 года войны вернули свет в 20 млн домохозяйств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Александр Усик
Новости
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей