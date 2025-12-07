ua en ru
Главная » Бизнес

ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект "Битва за свет"

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 17:02
ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект "Битва за свет" Фото: ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект "Битва за свет" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении European Excellence Awards.

"Ни одна энергетическая система в современной истории не подвергалась таким массовым атакам российских ракет и дронов, как украинская. Команда ДТЭК привезла в центр Киева 40-тонный трансформатор, уничтоженный во время удара по тепловой электростанции, и превратила его в арт-объект", - говорится в нем

Отмечается, что целью этой инсталляции было показать миллионам украинцев, какие последствия энергетического террора россиян.

Ранее коммуникационная кампания ДТЭК Рината Ахметова об устойчивости украинской энергетики получила золото и серебро на AMEC Awards 2025 в Лондоне.

К тому же, в конце ноября сообщалось, что компания ДТЭК получила золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которую были привлечены самые известные бренды Украины.

