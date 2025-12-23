ДТЭК получил престижную награду за кампанию с Усиком

Компания ДТЭК получила награду SBC Ukraine Awards за кампанию USYK × DTEK "Будущее будет светлым".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение SBC (Sport&Business Club).

В ходе церемонии 103 члена жюри определили лучшие кейсы в 23 номинациях.

Отмечается, что церемония награждения прошла 20 декабря в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.

"SBC Ukraine Awards - 2025: в номинации "Коммуникационная стратегия года" победил USYK × DTEK Кампания "Будущее будет светлым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, многократный чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к глобальной инициативе группы ДТЭК, направленной на мобилизацию международной помощи для восстановления энергетики, разрушенной российскими ударами.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова также получил награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".