ДТЕК отримав престижну нагороду за кампанію з Усиком

Вівторок 23 грудня 2025 17:44
ДТЕК отримав престижну нагороду за кампанію з Усиком Фото: ДТЕК отримав нагороду за кампанію з боксером Усиком (t.me/SBCUkraine)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК отримала нагороду SBC Ukraine Awards за кампанію USYK × DTEK "Майбутнє буде світлим".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення SBC (Sport&Business Club).

"SBC Ukraine Awards - 2025: у номінації "Комунікаційна стратегія року" перемогу здобув USYK × DTEK Кампанія "Майбутнє буде світлим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія нагородження відбулася 20 грудня в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.

Під час церемонії 103 члени журі визначили найкращі кейси у 23 номінаціях.

Як повідомлялося раніше, багаторазовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до глобальної ініціативи групи ДТЕК, яка спрямована на мобілізацію міжнародної допомоги до відновлення енергетики, зруйнованої російськими ударами.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова також здобув нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт "Битва за світло".

ДТЕК Олександр Усик Рінат Ахметов Енергетики
