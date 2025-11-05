Графики на 6 ноября: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет

В четверг, 6 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Меры ограничения потребления будут действовать с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию " Укрэнерго ".

В компании отметили, что причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Согласно информации "Укрэнерго", графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00. В этот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили, что в течение суток время и объем применения ограничений могут измениться. Ознакомиться с актуальной информацией об отключениях можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 5 ноября, в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей с 07:00 до 21:00. Графики ограничения мощности для промышленности применяются с 07:00 до 22:00.