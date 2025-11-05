ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики на 6 ноября: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет

Украина, Среда 05 ноября 2025 19:16
Графики на 6 ноября: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет Фото: в Украине 6 ноября будут действовать графики почасового отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 6 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Меры ограничения потребления будут действовать с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

В компании отметили, что причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Согласно информации "Укрэнерго", графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00. В этот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили, что в течение суток время и объем применения ограничений могут измениться. Ознакомиться с актуальной информацией об отключениях можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 5 ноября, в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей с 07:00 до 21:00. Графики ограничения мощности для промышленности применяются с 07:00 до 22:00.

Атаки на энергетику Украины

Напомним, с похолоданием Россия активизировала удары по энергетическим объектам Украины. Таким образом оккупанты пытаются деморализовать мирных украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

В частности, 4 ноября россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили, что в результате обстрела зафиксированы значительные повреждения.

Отметим, из-за похолодания и последствий российских обстрелов в Украине растет потребление электроэнергии. Чаще всего аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

