Графики на 6 ноября: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет
В четверг, 6 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Меры ограничения потребления будут действовать с 08:00 до 22:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".
В компании отметили, что причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Согласно информации "Укрэнерго", графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00. В этот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Украинцев предупредили, что в течение суток время и объем применения ограничений могут измениться. Ознакомиться с актуальной информацией об отключениях можно на официальных страницах облэнерго.
Сегодня, 5 ноября, в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей с 07:00 до 21:00. Графики ограничения мощности для промышленности применяются с 07:00 до 22:00.
Атаки на энергетику Украины
Напомним, с похолоданием Россия активизировала удары по энергетическим объектам Украины. Таким образом оккупанты пытаются деморализовать мирных украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
В частности, 4 ноября россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили, что в результате обстрела зафиксированы значительные повреждения.
Отметим, из-за похолодания и последствий российских обстрелов в Украине растет потребление электроэнергии. Чаще всего аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.