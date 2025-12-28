ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня: как теперь действуют

В частности, по состоянию на 12:50 в столице для ряда групп были увеличены объемы отключения энергоснабжения на несколько часов.

Стоит заметить, что графики действуют для жителей правого берега города, а вот на левом все еще продолжаются экстренные отключения.

Какие графики действовали утром

Графики по состоянию на 13:00

Напомним, вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы ранее заявил, что до конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.

"Продолжается ликвидация последствий обстрелов Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.