Экономика Авто Tech

ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня: как теперь действуют

Иллюстративное фото: в Киеве изменили графики отключений света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за сложной ситуации в энергетической системе после очередного обстрела РФ в Киеве продолжают действовать графиковые и экстренные отключения света в воскресенье, 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, по состоянию на 12:50 в столице для ряда групп были увеличены объемы отключения энергоснабжения на несколько часов.

Стоит заметить, что графики действуют для жителей правого берега города, а вот на левом все еще продолжаются экстренные отключения.

Какие графики действовали утром

 

Графики по состоянию на 13:00

 

Напомним, вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы ранее заявил, что до конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.

"Продолжается ликвидация последствий обстрелов Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.

 

Обстрел Киева 27 декабря

Вчера российская армия осуществила по Украине массированный комбинированный обстрел, использовав ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Основной удар РФ был направлен на Киев и Киевскую область. В столице последствия атаки зафиксировали сразу в семи районах, при этом обстрелы происходили в две волны.

Подробнее о событиях - в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной. На правобережье действуют графики отключений электроэнергии, тогда как на левом берегу уже более суток продолжаются аварийные обесточивания.

Также на левом берегу столицы из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.

