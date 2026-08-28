"Эпицентр" и "Новая почта" в огне: что известно о последствиях атаки на Киевщине, Запорожье и не только

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину беспилотниками и КАБами. В Сумах и Киевской области уничтожены объекты "Новой почты", в Запорожье загорелся "Эпицентр". В Харьковской области погиб человек.

РБК-Украина собрало всю информацию об ночной вражеской атаке на Украину.

Главное Сумы : российские войска ударили четырьмя КАБами по терминалу "Новой почты", повреждены три грузовика.

: российские войска ударили четырьмя КАБами по терминалу "Новой почты", повреждены три грузовика. Киевщина : в Бучанском районе дроны уничтожили сортировочное депо "Новой почты", также горели складские здания и автомобили. Во время работы спасателей был повторный удар.

: в Бучанском районе дроны уничтожили сортировочное депо "Новой почты", также горели складские здания и автомобили. Во время работы спасателей был повторный удар. Запорожье : российский дрон попал в строительный гипермаркет "Эпицентр". Возник пожар площадью около 2 тысяч кв. м, пострадали четыре человека.

: российский дрон попал в строительный гипермаркет "Эпицентр". Возник пожар площадью около 2 тысяч кв. м, пострадали четыре человека. Житомирщина : загорелись четыре грузовика и три полуприцепа. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

: загорелись четыре грузовика и три полуприцепа. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Харьковщина: в Змиеве после двух ударов реактивными БПЛА загорелись два частных дома. Погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

Сумы и Киевская область

"Новая почта" сообщила об уничтожении сортировочных центров в Сумах и Киевской области. По терминалу в Сумах российские войска нанесли удар четырьмя КАБами, также были повреждены три грузовика. На Киевщине сортировочное депо уничтожил беспилотник. Все сотрудники компании живы.

Фото: "Новая почта"

Запорожье

В Запорожье российский дрон ударил по строительному гипермаркету "Эпицентр". Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки возник пожар площадью около 2 тысяч квадратных метров. Ранения получили четыре человека.

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Киевская область

В Святопетровском Бучанского района под удар попали складские помещения "Новой почты" и расположенное рядом производство. Глава Белогородской громады Антон Овсиенко сообщил, что во время ликвидации пожара по месту происшествия нанесли еще два удара. Спасатели успели отойти в безопасное место.

Фото: глава Белогородской громады Антон Овсиенко

На другой локации в Бучанском районе спасатели ГСЧС тушили пожар складского здания и 13 легковых автомобилей. В многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.

Фото: ГСЧС

Житомирская область

По данным ГСЧС, в результате российской атаки загорелись четыре грузовых автомобиля и три полуприцепа. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Харьковская область

В Змиеве российские войска дважды атаковали реактивными БПЛА. Один из ударов пришелся по жилому сектору, где загорелись два частных дома. По данным ГСЧС, один человек погиб, еще двое пострадали, среди них ребенок. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.