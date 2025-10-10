ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевщину: в Броварах дрон упал на минимаркет

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаковать Киев.

Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 12 человек.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго объяснили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики же сейчас принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Также из-за массированного обстрела Киева сегодня, 10 октября, метрополитен будет работать с существенными ограничениями. Так, значительно возрастут интервалы между поездами, также часть станций зеленой ветки будет закрыта.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.