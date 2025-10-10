RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевщину: в Броварах дрон упал на минимаркет

Фото: ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Броварах Киевской области ночью обломки вражеского дрона упали на двухэтажное здание минимаркета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, этой ночью в Броварах обломки вражеского беспилотника упали на двухэтажное здание минимаркета. В результате на месте произошел пожар и частичное разрушение сооружения.

Сейчас по данным сотрудников ГСЧС пожар ликвидирован.

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаковать Киев.

Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 12 человек.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго объяснили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики же сейчас принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Также из-за массированного обстрела Киева сегодня, 10 октября, метрополитен будет работать с существенными ограничениями. Так, значительно возрастут интервалы между поездами, также часть станций зеленой ветки будет закрыта.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против УкраиныОккупанты