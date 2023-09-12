Жена вингера "Шахтера" в стиле Playboy вдохновила на подвиги с Италией: откровенные фото
Жена флангового исполнителя донецкого "Шахтера" Александра Зубкова Анна примерила роль роковой красотки из страниц культового издания Playboy.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram Зубковой.
Украинка поделилась в сети новыми снимками. Она стала героиней фотосессии одной из студий красоты польской столицы Варшавы.
Зубкова позировала в образе девушки Playboy. Отдельные фотографии жены звездного футболиста исполнены в стиле ретро. Образ Зубковой оказался на грани с категорией ню, но искусно не пересек ее.
Горячие фото жены, по всей видимости, должны вдохновить Зубкова на свершения в футболке сборной Украины. Вингер попал в заявку "сине-желтых" на поединок против Италии в квалификации к Евро-2024. Предыдущий матч он пропустил из-за повреждения.
Александр Зубков в нынешнем сезоне провел 6 матчей УПЛ, в которых записал в свой актив 1 ассист. В чемпионат Украины вингер вернулся в прошлом году из "Ференцвароша". "Горняки" выкупили контракт украинца за 2 млн евро, а он стал основным в команде Игора Йовичевича (26 поединков, 7 голов, 3 передачи).
К слову, ранее подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.
Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.
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