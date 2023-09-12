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Италия – Украина: Ребров отцепил звезд "Шахтера" и "Днепра-1" на матч отбора Евро-2024

Милан, Вторник 12 сентября 2023 10:41
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Италия – Украина: Ребров отцепил звезд "Шахтера" и "Днепра-1" на матч отбора Евро-2024 Фото: Сергей Ребров определился с двумя лишними игроками в заявке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем исполнителей на поединок квалификации к чемпионату Европы 2024 года против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В финальный список тренерский штаб "сине-желтых" взял 23 футболиста. Вне заявки оказались защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко, получивший повреждение против англичан, и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок. Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик покинул лагерь сборной раньше.

Зато вернулся в обойму вингер Александр Зубков. Он залечил повреждение и будет конкурировать за место в основе на флангах атаки с Ярмоленко, Цыганковым и Мудриком. Сменил игровой номер на 22-й полузащитник Егор Назарина.

Официальная заявка национальной команды на матч Италия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Егор Назарина

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат

К слову, ранее подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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