Италия – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

Италия – Украина

12 сентября, 21:45, Милан, "Джузеппе Меацца", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Команда Сергея Реброва подошла к вероятно ключевому матчу отбора к европейскому форуму. После боевой ничьей с англичанами и потери очков сборной Италии в Скопье судьба "сине-желтых" в ногах украинской сборной. Встреча с кризисными "адзурри" настала как раз вовремя.

Украине требуется еще один положительный результат против одного из фаворитов группы, чтобы утвердиться в роли главного претендента на второе место в секстете. Если сборная Англии – фактически совершенный механизм, то сборная Италии смахивает на элитное авто во время капремонта. Но совсем просто украинцам не будет.

"Я знаю, как будет играть Италия. Игроки понимают, что это очень важный матч как для итальянцев, так и для нас. Я всегда говорю футболистам, что они должны уважать соперника, но сосредотачиваться на своей игре. Если мы завтра ее не покажем, то будет очень тяжело. Мы понимаем, насколько важна игра для Италии, но должны думать о себе", – заявил Ребров.

Не в пользу сборной Украины статистика. За всю историю противостояний "сине-желтые" еще ни разу не победили Италию. В квалификационных турнирах к Евро-1996 и Евро-2008, а также в четвертьфинале ЧМ-2006 "Скуадра Адзурра" одержала победы. А из трех спаррингов украинцы два сумели свести вничью.

Поединок итальянской команды против Северной Македонии продемонстрировал, что пора разорвать круг неудач. Балканцы заслуженно вырвали ничью в совершенно ничейном матче. Итальянцы лишь немного перевесили соперника по ожидаемым голам (0,69 xG против 0,43 xG) и нанесли такое же количество ударов в створ (по 3). Почему бы не воспользоваться таким состоянием соперника?..

Ориентировочные составы на матч Италия – Украина

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко – Барелла, Кристанте, Тонали – Дзаньоло, Иммобиле, Распадори

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

После ничьей с англичанами во Вроцлаве "сине-желтые" попытаются развить успех на Апеннинах. Украинской сборной, по всей видимости, снова придется выдержать стартовое давление, а дальше попытаться воспользоваться паузой в атакующих потугах Италии. В Милане шансы сборной Украины воплотить собственный игровой план будут выше. Остается ими пользоваться.