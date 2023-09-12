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Дружина вінгера "Шахтаря" у стилі Playboy надихнула на подвиги з Італією: відверті фото

Варшава, Вівторок 12 вересня 2023 16:44
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Дружина вінгера "Шахтаря" у стилі Playboy надихнула на подвиги з Італією: відверті фото Фото: Анна Зубкова не соромиться відвертих образів (instagram.com/mademoiselle.anna)
Автор: Антон Федорців

Дружина флангового виконавця донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова Анна приміряла роль фатальної красуні зі шпальт культового видання Playboy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram Зубкової.

Українка поділилася новими світлинами в мережі. Вона стала героїнею фотосесії однієї зі студій краси польської столиці Варшави.

Зубкова попозувала в образі дівчини Playboy. Окремі світлини дружини зіркового футболіста виконані в стилі ретро. Образ Зубкової опинився на межі з категорією ню, але майстерно не перетнув її.

Гарячі фото дружини, вочевидь, повинні надихнути Зубкова на звершення у футболці збірної України. Вінгер потрапив до заявки "синьо-жовтих" на поєдинок проти Італії у кваліфікації до Євро-2024. Попередній матч він пропустив через ушкодження.

Олександр Зубков у нинішньому сезоні провів 6 матчів УПЛ, у яких записав до свого активу 1 асист. У чемпіонат України вінгер повернувся торік із "Ференцвароша". "Гірники" викупили контракт українця за 2 млн євро, а він став основним у команді Ігора Йовічевіча (26 поєдинків, 7 голів, 3 передачі).

До слова, раніше підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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