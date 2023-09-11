Сын солдата-украинца стал чемпионом мира: как "Царь" покорил Италию до появления Шевченко

Обычный матч итальянской Серии А сезона 1999/2000 между скромной "Пьяченцой" и действующим чемпионом "Миланом" стал неординарным из-за встречи по разные стороны баррикад двух украинцев. Действиями "волков" в обороне дирижировал Верховод, а в линии нападения "россонери" появился дебютант Андрей Шевченко. Впоследствии от первого ко второму перейдет в наследство красноречивое прозвище "Царь"...

Верховод родился в городке Кальчинате в 15-ти километрах от Бергамо. Его отец – Иван Лукьянович – происходил из ныне оккупированного Старобельска Луганской области. Застал все "прелести" сталинского периода – Голодомор, развязывание Второй мировой войны в тандеме с Гитлером, а затем и первые военные поражения Красной армии. Туда Верховода-старшего забрали с Енакиевского металлургического завода.

Солдат побывал на финском и польском фронтах, а в июле 1941 года оказался в плену во время боев в Бессарабии. За почти четыре года Верховод побывал в семи лагерях. Из последнего – в итальянском Бари – сбежал и присоединился к Итальянскому движению Сопротивления. После войны он мог вернуться домой, но хорошо осознавал будущее бывших военнопленных в СССР.

Украинец выучил итальянский и обжился в Спирано, где работал садоводом и строителем. Впоследствии встретил девушку Винченцу, родившую Верховоду троих детей. Первенец получил итальянское имя Джорджо, второй ребенок – украинское Ольга, а самый молодой Пьетро, очевидно, был компромиссным вариантом для родителей.

Фото: Пьетро Верховод с супругой (supersport.al)

Поговаривают, что Верховод-младший не расставался с футбольным мячом с раннего детства. Играл и за церковную команду, и за коллектив мотоциклетного завода. А один из друзей отца посоветовал перспективного парню клуба Серии D "Романезе".

Впрочем, прогресс Верховода, юниором переквалифицировавшийся из незабивного нападающего в непроходимого защитника, был замечен в "Комо". И уже в 17 лет итальянец украинского происхождения оказался в настоящей команде с амбициями и быстро укрепился в статусе основного. В 1981 году "озерники" пробились в Серию А, а Верховода... продали в "Сампдорию", чтобы получить деньги на усиление.

Сезоны 1981/82 и 1982/83 защитник провел в "Фиорентине" и "Роме" в соответствии на правах аренды. Но главный успех этого периода состоялся на ЧМ-1982. Легендарный Энцо Беарзот позвал Верховода вместе с молодым защитником "Милана" Барези в сборную. Для обоих этот вызов на Мундиаль был авансом, поскольку играли другие – Джентиле, Ширеа, Колловати.

И хоть на чемпионате мира Верховод не провел ни минуты, но стараниями старших товарищей пополнил коллекцию наград "золотом" испанского Мундиаля в 23 года. По иронии судьбы, на следующих двух планетарных форумах защитник был безусловным игроком основы. Но Италия не удержала Платини в 1/8 финала ЧМ-1986 и проиграла аргентинцам по пенальти в 1990-м.

Зато на клубном уровне карьера Верховода после триумфального Мундиаля-1982 пошла вверх. Сначала он помог завоевать сенсационное Скудетто "Роме". Далее наконец-то получил шанс в "Сампдории" культового президента Паоло Мантовани, где всем заправлял искусный 10-й номер Манчини. В Генуе итальянец с украинскими корнями провел 12 сезонов и завоевал желанный чемпионский титул, а еще 4 Кубка, Суперкубок Италии и Кубок кубков 1989/90.

Ушел из "Сампы" Верховод в 36 лет. Казалось, что в таком возрасте карьерные перспективы очевидны по маршруту от гранда до середняка, а затем аутсайдера или вообще команды второго дивизиона. Впрочем, защитник оказался в "Ювентусе", с которым закрыл еще один гештальт, выиграв Кубок чемпионов в 1996-м. После еще одного сезона в "Милане" ветеран перешел в "Пьяченцу", где и закончил выступления в 41.

Фото: Пьетро Верховод в 2002 году немного потренировал возрожденную "Фиорентину" (fiorentina.it)

Об уровне Верховода-футболиста ярко свидетельствуют не только коллекция наград или прозвище "Царь". Крепкий защитник с богатырским здоровьем, что явно являвось наследственной чертой от отца-трударя, на многие годы стал ночным кошмаром звездных нападающих Серии А и не только. Ван Бастен, Батистута и Линекер в разное время назвали его самым сложным оппонентом.

"Верховод был зверем, имел мускулы до ресниц. Я с легкостью его проходил, но потом поднимал голову и снова видел этого парня перед собой. Я вынужден был его проходить еще два или три раза, а потом отдавал пас, потому что больше не мог этого терпеть", – дал отчетливую оценку Верховоду Марадона, который придумал для этнического украинца прозвище "Халк".