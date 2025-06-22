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Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп

Воскресенье 22 июня 2025 14:29
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Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
Автор: Катерина Собкова

Иванка Трамп продемонстрировала, что классика никогда не выходит из моды. Для вечернего выхода она выбрала элегантное черное платье, которое должно быть в гардеробе у каждой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Иванка Трамп

Платье

Старшая дочь Дональда Трампа выбрала черное короткое платье на тонких бретельках. Платье имеет V-образный вырез, который выгодно подчеркивает зону декольте.

Особенностью платья является низ, который украшен оборками и воланами, что придает ему легкость и игривость, несмотря на черный цвет. Впрочем, этот цвет наряда всегда выглядит изысканно.

Аксессуары

43-летняя Иванка дополнила стильный вечерний лук статусными драгоценностями. На одной руке едва заметен тонкий браслет, а на другой на безымянном пальце - большое кольцо с бриллиантом.

Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Обувь

К платью она подобрала черные босоножки на высоком каблуке. Они имеют тонкие ремешки, что делает акцент и подчеркивает стройные ноги.

Общее настроение

Образ Иванки Трамп создает впечатление современной, стильной и уверенной женщины. Он идеально подходит к атмосфере коктейльной вечеринки или мероприятия в мегаполисе, сочетая классическую элегантность с трендами благодаря деталям.

Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп

Иванка Трамп показала идеальное платье на лето 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)

С чем можно носить черное платье, как у Иванки Трамп

Для официального или вечернего выхода

  • Обувь: классические черные или чудесные туфли-лодочки на шпильке, босоножки на тонких ремешках
  • Маленький клатч, мини-сумка на цепочке, элегантная вечерняя сумка
  • Изящные серьги (длинные или пусеты), тонкие колье, браслеты. Можно добавить акцентный элемент, например, кольцо с камнем
  • Верхняя одежда: элегантный удлиненный жакет (можно накинуть на плечи) или палантин из кашемира
  • Прическа: изысканная прическа (пучок, собранные волосы) или аккуратные локоны.

Для коктейльных вечеринок

  • Обувь: туфли на среднем каблуке, элегантные босоножки с интересным декором
  • Сумка: стильный клатч или небольшая сумочка кросс-боди
  • Украшения: можно добавить немного больше акцента - серьги-"люстры", колье
  • Верхняя одежда: стильный пиджак (можно цветной или с интересной текстурой), кожаная куртка-косуха (для более дерзкого образа).

Для повседневного стильного стиля

  • Обувь: изящные лоферы, балетки с острым носком, кеды (для очень смелых и современных образов, но это уже ближе к casual
  • Сумка: объемная сумка-шопер, сумка через плечо
  • Верхняя одежда: джинсовая куртка, бомбер, кардиган оверсайз, свитшот, накинутый на плечи
  • Минималистичные украшения или вообще без них
  • Аксессуары: широкая панама или шляпа (для лета), стильные очки.

Дополните платье стильным поясом - тонким или широким, контрастного цвета или с интересной пряжкой. Это поможет подчеркнуть талию и изменить силуэт платья.

Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп

Иванка Трамп задает тренды (фото: instagram.com/ivankatrump)

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