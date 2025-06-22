Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп
Иванка Трамп продемонстрировала, что классика никогда не выходит из моды. Для вечернего выхода она выбрала элегантное черное платье, которое должно быть в гардеробе у каждой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Какой "лук" выбрала Иванка Трамп
Платье
Старшая дочь Дональда Трампа выбрала черное короткое платье на тонких бретельках. Платье имеет V-образный вырез, который выгодно подчеркивает зону декольте.
Особенностью платья является низ, который украшен оборками и воланами, что придает ему легкость и игривость, несмотря на черный цвет. Впрочем, этот цвет наряда всегда выглядит изысканно.
Аксессуары
43-летняя Иванка дополнила стильный вечерний лук статусными драгоценностями. На одной руке едва заметен тонкий браслет, а на другой на безымянном пальце - большое кольцо с бриллиантом.
Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
Обувь
К платью она подобрала черные босоножки на высоком каблуке. Они имеют тонкие ремешки, что делает акцент и подчеркивает стройные ноги.
Общее настроение
Образ Иванки Трамп создает впечатление современной, стильной и уверенной женщины. Он идеально подходит к атмосфере коктейльной вечеринки или мероприятия в мегаполисе, сочетая классическую элегантность с трендами благодаря деталям.
Иванка Трамп показала идеальное платье на лето 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)
С чем можно носить черное платье, как у Иванки Трамп
Для официального или вечернего выхода
- Обувь: классические черные или чудесные туфли-лодочки на шпильке, босоножки на тонких ремешках
- Маленький клатч, мини-сумка на цепочке, элегантная вечерняя сумка
- Изящные серьги (длинные или пусеты), тонкие колье, браслеты. Можно добавить акцентный элемент, например, кольцо с камнем
- Верхняя одежда: элегантный удлиненный жакет (можно накинуть на плечи) или палантин из кашемира
- Прическа: изысканная прическа (пучок, собранные волосы) или аккуратные локоны.
Для коктейльных вечеринок
- Обувь: туфли на среднем каблуке, элегантные босоножки с интересным декором
- Сумка: стильный клатч или небольшая сумочка кросс-боди
- Украшения: можно добавить немного больше акцента - серьги-"люстры", колье
- Верхняя одежда: стильный пиджак (можно цветной или с интересной текстурой), кожаная куртка-косуха (для более дерзкого образа).
Для повседневного стильного стиля
- Обувь: изящные лоферы, балетки с острым носком, кеды (для очень смелых и современных образов, но это уже ближе к casual
- Сумка: объемная сумка-шопер, сумка через плечо
- Верхняя одежда: джинсовая куртка, бомбер, кардиган оверсайз, свитшот, накинутый на плечи
- Минималистичные украшения или вообще без них
- Аксессуары: широкая панама или шляпа (для лета), стильные очки.
Дополните платье стильным поясом - тонким или широким, контрастного цвета или с интересной пряжкой. Это поможет подчеркнуть талию и изменить силуэт платья.
Иванка Трамп задает тренды (фото: instagram.com/ivankatrump)
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