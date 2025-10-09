ua en ru
Жена Стейтема задает тренды: стильные тренчи на дождливую осень 2025

Четверг 09 октября 2025 07:14
Роузи Хантингтон-Уайтли (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Британская супермодель Роузи Гантингтон-Уайтли, жена актера Джейсона Стейтема, продемонстрировала стильные образы с тренчами - идеальным вариантом верхней одежды для дождливой осени. Звезда показала несколько актуальных моделей, сочетающих в себе элегантность и практичность.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Плащ в стиле оверсайз

Стиль: это не классический тренч, а скорее современный плащ-пальто оверсайз.

Цвет: теплый бежевый, который является фирменным цветом осенней палитры.

Детали: высокий воротник-стойка, который полностью закрывает шею, придает пальто футуристический вид, но в то же время защищпет от ветра.

Рукава имеют выраженный объем, а зстежка скрыта, что подчеркивает чистые линии.

Аксессуары: она дополнила образ черными туфлями-лодочкамии на каблуке и большой темно-коричневой сумкой, что придает образу делового, но расслабленного шика.

Жена Стейтема задает тренды: стильные тренчи на дождливую осень 2025Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Тренч с высоким воротником

Стиль: более традиционный тренчкот со всеми деталями на спине, рукавах и поясе, но модернизированный - с акцентом на высокой горловине.

Цвет: модный оттенок тауп (серо-коричневый).

Детали: главный акцент - это объемные, пышные рукава на манжетах, которые придают драматизма и актуальности классическому фасону.

Тренч имеет высокий воротник-стойку, который Роузи Гантингтон-Уайтли застегнула высоко, чтобы защититься от непогоды. Талия подчеркнута широким поясом.

Аксессуары: Роузи выбрала высокие кожаные сапоги цвета марсала на каблуке, которые визуально удлиняют силуэт. Образ дополняют солнцезащитные очки, черный зонт, а также коричневая сумка.

Жена Стейтема задает тренды: стильные тренчи на дождливую осень 2025Жена Стейтема показала модный тренч (фото: instagram.com/rosiehw)

Классический тренч

Стиль: традиционный тренч с поясом. Его сдержанный оттенок представляет собой идеальную базу для осени.

Низ: тренч дополнен широкими брюками в тон. Такой прием - total look в нейтральных цветах - всегда выглядит дорого и изящно.

Обувь: этот лук дополнен белыми кроссовками. Это мгновенно делает образ более обыденным, добавляет удобства для прогулок и создает модный контраст между классическим тренчем и спортивной обувью.

Сумка: большая черная сумка выступает в качестве акцента, добавляя глубины монохромной палитры.

Жена Стейтема задает тренды: стильные тренчи на дождливую осень 2025Роузи Хантингтон-Уайтли показала модные фасоны тренчей (фото: instagram.com/rosiehw)

