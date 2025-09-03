ua en ru
Жена Монатика покорила модным образом: костюм с бермудами и идеальная сумка на осень

Среда 03 сентября 2025 17:05
Жена Монатика покорила модным образом: костюм с бермудами и идеальная сумка на осень Ирина Монатик (фото: instagram.com/irishamonatik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена певца MONATIK, Ирина, продемонстрировала подписчикам стильный образ, который может стать вдохновением для осенних выходов.

Чем особенный образ Ирины, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ показала жена Монатика жена Монатика

Для появления на модной презентации Ирина выбрала стильный аутфит с интересными акцентами, которые помогут сделать любой осенний образ комфортным и привлекательным одновременно.

Она надела костюм нежного зеленого цвета с удлиненным жакетом и шортами-бермудами. Удачно соединила верх с нюдовым корсетом, добавив образу современности и игривости.

Свой наряд Ирина дополнила солнцезащитными очками, что придало образу нотку загадочности.

Модная сумка на осень от Ирины Монатик

Отдельное внимание привлекает аксессуар в руке. Модный лук супруга певца дополнила вместительной замшевой сумкой в коричневом цвете.

Такая модель идеально подходит к осеннему гардеробу. Она практичная и одновременно стильная.

Подойдет к любому образу, ведь легко сочетается с деловыми и повседневными луками.

Жена Монатика покорила модным образом: костюм с бермудами и идеальная сумка на осеньЧто носит жена Монатика (фото: instagram.com/irishamonatik)

Тренды осени, на которые вдохновляет образ Ирины Монатик

  • В этом сезоне актуальны спокойные, естественные оттенки. Костюм, как у Ирины, станет удачным дополнением гардероба.
  • Удлиненные жакеты - мастхэв сезона. Они делают силуэт элегантным и современным, а также добавляют образу структуры.
  • Шорты-бермуды или прямые брюки прекрасно сочетаются с жакетом. Актуально для осенних образов в городе.
  • Базовый корсет. Подчеркивает фигуру, помогает сбалансировать образ и добавляет игривости.
  • Солнцезащитные очки. Модный акцент, добавляющий загадочности и завершенности образу.

