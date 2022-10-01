Второй переворот за год. Что происходит в Буркина-Фасо и причем тут ЧВК "Вагнера"

Буркина-Фасо переживает второй за этот год переворот. Военные недовольны тем, как власти планировали бороться с радикальными исламистами, особенно на фоне слухов о привлечении российской частной военной компании "Вагнера".

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в этой неспокойной стране на западе Африки.

Очередной переворот

В пятницу, 30 сентября, военная хунта свергла действующего президента Поля-Анри Дамиба. Переворот возглавил полковник Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. По его словам, Дамиба укрывается на одной из баз французской армии, но официальный Париж пока отрицает эти заявления.

VIDEO: Burkina Faso: soldiers block the street behind PM's office pic.twitter.com/uH8e126Z36 — Class 91.3 Fm (@Class913fm) September 30, 2022

Новый лидер хунты объявил о захвате власти накануне по общенациональному телевидению. Примечательно, что, как и в случае с предыдущим переворотом, причиной названа угроза национальной безопасности. На данный момент известно о роспуске правительства и приостановке действия конституции.

"Наш народ достаточно настрадался и продолжает страдать", - заявил Траоре и обвинил власти в неспособности справится с боевиками-исламистами.

Фото: новая военная хунта зачитывает заявление о захвате власти (twitter.com/BateFelix)

О Траоре мало информации, кроме того, что ему всего 34 года, и он возглавлял задействованное в военных операциях подразделение "Кобра". Полковник обещает объединение "движущих сил нации", чтобы в перспективе назначить нового президента.

Ситуация в стране

Второй день подряд в столице Уагадугу слышны выстрелы, а в небе кружат военные вертолеты. Армия заблокировала основные дороги, большинство магазинов закрыты. В районе президентского дворцы произошло несколько мощных взрывов после того, как он был захвачен военными.

Burkina Faso army Captain Ibrahim Traore has ousted military leader Paul-Henri Damiba and dissolved the government in the West African country's second coup in eight months, he said in a statement read on national television on Friday evening. Jillian Kitchener reports. pic.twitter.com/JZ0b5Y6wcj — Reuters Africa (@ReutersAfrica) October 1, 2022

Переворот произошел на фоне кровавых событий в сентябре. На этой неделе джихадисты атаковали колонну в сопровождении военных, которая доставляла припасы в город Джибо на севере страны. В результате погибли 11 солдат, судьба 50 мирных жителей до сих пор неизвестна.

До этого самодельное взрывное устройство подорвало колонну снабжения на севере Буркина-Фасо. Тогда погибли 35 мирных жителей и 37 получили ранения. А 6 сентября в результате двух нападений исламистов погибли не менее семи мирных жителей и двух военных. Летом в городе Сейтенга недалеко от границы с Нигером в кровавой резне погибли 86 гражданских.

Реакция на события в Буркина-Фасо

Африканский союз уже потребовал восстановить конституционный порядок не позднее июля 2023 года и назвал свержение Дамиба незаконным. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) назвало захват власти неуместным, поскольку Буркина-Фасо декларировало вектор на демократическое правление.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о "решительном осуждении" переворота.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен событиями в Буркина-Фасо. Он решительно осуждает любые попытки захвата власти с помощью оружия и призывает всех действующих лиц воздерживаться от насилия и искать диалог", - говорится в заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Соединенные Штаты заявили о "глубокой обеспокоенности" и призвали своих граждан ограничить передвижения по стране. Франция сделала аналогичное предупреждение своим более чем 4 000 гражданам, проживающим в Уагадугу.

"Мы призываем всех участников к спокойствию и сдержанности", - заявил представитель Госдепартамента США.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о российском следе. По словам спикера МИД Олега Николенко, присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает мир и безопасность.

"Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия Экономического сообщества западноафриканских государств по продвижению плана перехода Буркина-Фасо к демократии", - подчеркнул он.

Российский след

Во втором за сутки заявлении лидеры переворота заявили, что президент Дамиба планировал задействовать новых союзников в борьбе с исламистами. Причем прямо не называют, кто эти союзники, но правозащитные группы говорят, что речь идет о российских наемниках из ЧВК "Вагнера", которые активно действуют в соседнем Мали.

Летом 2022 года издание Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки США писало, что именно Буркина-Фасо может стать следующей целью "вагнеровцев". Эта группировка в последнее время расширила присутствие в странах Африки, получая прибыльные концессии на добычу природных ресурсов, в частности, на добычу золота в Мали.

Параллельно с наемниками в регионе развернулась российская пропаганда. Через социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp ведется кампания по дискредитации Франции. Население Буркина-Фасо (бывшей колонией Парижа) регулярно призывают выходить на антифранцузские митинги.

The second coup d'etat took place in Burkina Faso this year



Units of the armed forces, including special forces, under the command of Captain Ibrahim Traore carried out a coup, overthrowing the government of Colonel Sandaogo Dambia Paul Henri, pic.twitter.com/ggyRF18Bdb — AZ (@AZmilitary1) September 30, 2022

В ходе нового переворота сегодня протестующие атаковали посольство Франции.

[ BURKINA FASO FRANCE ]



Des manifestants se sont attaqués à la façade de l'ambassade française à Ouagadougou. [ @Dsiribie ] pic.twitter.com/IdphT07Ptl — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) October 1, 2022

Январский переворот

В январе 2022 года в Буркина-Фасо уже был государственный переворот. Причина - неспособность правительства сдержать джихадистов. Тогда армия свергла президента Роша Марка Кристиана Каборе и установила хунту во главе с Полем-Анри Дамиба.

Сам переворот произошел 23 января, когда возле особняка президента раздались выстрелы, на утро были обнаружены несколько расстрелянных автомобилей кортежа Каборе. Министр обороны опровергал информацию о захвате власти и призывал население вернуться к нормальной жизни. Но через несколько часов стало известно о задержании президента.

Его удерживали в военных казармах столицы Уагадугу. К обеду того же дня хунта захватила государственное ТВ, приостановила действие конституции и работу органов власти. Кроме того, по всей стране ввели комендантский час. Затем появилось написанное от руки заявление об оставке Каборе "в интересах нации".

Дамиба объявили президентом в феврале. Предполагалось, что после трехлетнего переходного периода будут организованы выборы. Изначально граждане приветствовали смену власти, но новый режим тоже оказался бессильным, потеряв еще больше территорий. По состоянию на сегодня почти 40% Буркина-Фасо контролируется неправительственными силами. С 2020 года в стране около миллиона человек стали перемещенными лицами.

С 2015 года страна ведет борьбу с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Сами военные жалуются на нехватку боевой техники и тылового обеспечения и, соответственно, считают усилия властей недостаточными.

С момента обретения независимости в 1960 году Буркина-Фасо пережило восемь переворотов.