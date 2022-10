Второй переворот за год. Что происходит в Буркина-Фасо и причем тут ЧВК "Вагнера"

В пятницу, 30 сентября, военная хунта свергла действующего президента Поля-Анри Дамиба. Переворот возглавил полковник Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. По его словам, Дамиба укрывается на одной из баз французской армии, но официальный Париж пока отрицает эти заявления.

Новый лидер хунты объявил о захвате власти накануне по общенациональному телевидению. Примечательно, что, как и в случае с предыдущим переворотом, причиной названа угроза национальной безопасности. На данный момент известно о роспуске правительства и приостановке действия конституции.

"Наш народ достаточно настрадался и продолжает страдать", - заявил Траоре и обвинил власти в неспособности справится с боевиками-исламистами.

Фото: новая военная хунта зачитывает заявление о захвате власти (twitter.com/BateFelix)

О Траоре мало информации, кроме того, что ему всего 34 года, и он возглавлял задействованное в военных операциях подразделение "Кобра". Полковник обещает объединение "движущих сил нации", чтобы в перспективе назначить нового президента.

Второй день подряд в столице Уагадугу слышны выстрелы, а в небе кружат военные вертолеты. Армия заблокировала основные дороги, большинство магазинов закрыты. В районе президентского дворцы произошло несколько мощных взрывов после того, как он был захвачен военными.

