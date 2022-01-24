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У Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента

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Буркіна-Фасо, Понеділок 24 січня 2022 04:59
У Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента Фото: у Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові влаштували заворушення в Буркіна-Фасо. Вони вимагають відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSI.

Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії.

Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.

Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади. На чолі групи стоять молоді офіцери.

В останні кілька місяців президент Каборе провів низку великих перестановок у командуванні збройними силами країни.

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Буркина-Фасо
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