У Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента
Військові влаштували заворушення в Буркіна-Фасо. Вони вимагають відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSI.
Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії.
Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.
Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади. На чолі групи стоять молоді офіцери.
В останні кілька місяців президент Каборе провів низку великих перестановок у командуванні збройними силами країни.
#BurkinaFaso : il est 7h06 min dans la capitale du #Ouagadougou et les tirs s'intensifient. Situation également tendue à la base aérienne. Mutinerie ou tentative de #putsch? Aucun élément probant pour le moment. #Burkina pic.twitter.com/mURVRo6mLi— Issa B. (@IssaBaouaga) January 23, 2022