Другий переворот за рік. Що відбувається в Буркіна-Фасо і причому тут ПВК "Вагнера"

У п'ятницю, 30 вересня, військова хунта повалила чинного президента Поля-Анрі Даміба. Переворот очолив полковник Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре. За його словами, Даміба переховується на одній з баз французької армії, але офіційний Париж поки заперечує ці заяви.

Новий лідер хунти оголосив про захоплення влади напередодні в ефірі загальнонаціонального телебачення. Примітно, що, як і у випадку попереднього перевороту, причиною названо загрозу національній безпеці. На даний момент відомо про розпуск уряду та призупинення дії конституції.

"Наш народ досить настраждався і продовжує страждати", - заявив Траоре і звинуватив владу в нездатності впоратися з бойовиками-ісламістами.

Фото: нова військова хунта зачитує заяву про захоплення влади (twitter.com/BateFelix)

Про Траоре мало інформації, крім того, що йому всього 34 роки, і він очолював підрозділ "Кобра", задіяний у військових операціях. Полковник обіцяє об'єднання "рушійних сил нації", щоб у перспективі призначити нового президента.

Другий день поспіль у столиці Уагадугу чути постріли, а в небі кружляють військові гелікоптери. Армія заблокувала основні дороги, більшість магазинів зачинено. У районі президентського палацу сталося кілька потужних вибухів після того, як його захопили військові.

