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Переворот в Буркина-Фасо. МИД Украины призвал изгнать российских наемников из Африки

Новина українською →
Київ, Суббота 01 октября 2022 21:28
Переворот в Буркина-Фасо. МИД Украины призвал изгнать российских наемников из Африки Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Константин Широкун

Украина призвала выгнать российских наемников из Западной Африки и не мешать странам региона развивать демократию.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Тревожные сообщения о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо. Присутствие русских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность. Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия Экономического сообщества западноафриканских государств по продвижению плана перехода Буркина-Фасо к демократии", - подчеркнул Николенко.

Вчера в Буркина-Фасо военные во главе с новым самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре свергли переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу и захватили государственное телевидение. Дамибу захватил власть силовым способом в январе текущего года. Часть повстанцев призывает обратиться за помощью к российским наёмникам, как это сделали во время переворота в соседней Мали.

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