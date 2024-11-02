Вторая за утро. В Киеве снова объявили тревогу из-за дронов РФ

Атаки РФ на Киев

С раннего утра, 2 ноября, российские войска атакуют Украину дронами. Под ударом находится и Киев. В частности, ранее сообщалось, что из-за падения обломков дронов в Киеве начался пожар в многоэтажке. Пострадали двое людей, в том числе полицейский.

Кроме того, после первой утренней тревоги в Киеве обломки дронов упали сразу в шести районах столицы. В частности, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.

Несмотря на повреждения и пожары от упавших обломков беспилотников, ПВО уничтожила все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.

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