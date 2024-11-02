RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Вторая за утро. В Киеве снова объявили тревогу из-за дронов РФ

Фото: в Киеве объявили вторую за утро воздушную тревогу 2 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

2 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Она уже вторая за утро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - предупредил начальник КГВА Сергей Попко.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские дроны двигаются в направлении Киева с юго-восточного направления.

Воздушная тревога в Украине

По данным на 10:48, тревога объявлена не только в Киеве и области, но и в других регионах. А именно: в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Донецкой.

Тревога в Украине на 10:48 (t.me/alarmukraine)

Атаки РФ на Киев

С раннего утра, 2 ноября, российские войска атакуют Украину дронами. Под ударом находится и Киев. В частности, ранее сообщалось, что из-за падения обломков дронов в Киеве начался пожар в многоэтажке. Пострадали двое людей, в том числе полицейский.

Кроме того, после первой утренней тревоги в Киеве обломки дронов упали сразу в шести районах столицы. В частности, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.

Несмотря на повреждения и пожары от упавших обломков беспилотников, ПВО уничтожила все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога