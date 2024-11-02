ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обломки упали в шести районах: последствия атаки дронов на Киев

Киев, Суббота 02 ноября 2024 10:10
UA EN RU
Обломки упали в шести районах: последствия атаки дронов на Киев Иллюстративное фото: в шести районах Киева упали обломки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что все угрожавшие Киеву беспилотники были обезврежены. Воздушная тревога продолжалась в столице более пяти часов.

В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.

Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.

В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.

Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.

КГВА отмечает, что в Киевской области до сих пор фиксируют движение вражеских дронов. Не исключается, что беспилотники могут снова полететь на Киев.

Что еще известно об атаке дронов

Российская армия атаковала Киев в несколько волн. Под утро в столице раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

Сообщалось о падении обломков на многоэтажку в Святошинском районе. В доме возник пожар, власти сообщали о двух пострадавших. Среди пострадавших полицейский, отравившийся дымом.

Уже утром в Киеве снова раздавались взрывы из-за работы ПВО. В Шевченковском районе упали обломки, в результате чего вспыхнул пожар в здании. По словам мэра Киева, горело офисное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность
Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте