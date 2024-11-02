Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ

Атаки РФ на Київ

З раннього ранку, 2 листопада, російські війська атакують Україну дронами. Під ударом і Київ. Зокрема, раніше повідомлялося, що через падіння уламків дронів у Києві почалася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, зокрема поліцейський.

Крім того, після першої ранкової тривоги у Києві уламки дронів впали одразу у шести районах столиці. Зокрема, частина російського дрону впала на трасу Р-30, рух транспорту утруднений у напрямку міста Ірпінь.

Незважаючи на пошкодження та пожежі від уламків безпілотників, ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучень у столиці не було.

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