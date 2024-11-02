UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ

Фото: у Києві оголосили другу за ранок повітряну тривогу 2 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона вже друга за ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - попередив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російські дрони рухаються в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

Повітряна тривога в Україні

За даними на 10:48, тривогу оголошено не лише у Києві та області, а й в інших регіонах. А саме: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Донецькій.

Тривога в Україні на 10:48 (t.me/alarmukraine)

Атаки РФ на Київ

З раннього ранку, 2 листопада, російські війська атакують Україну дронами. Під ударом і Київ. Зокрема, раніше повідомлялося, що через падіння уламків дронів у Києві почалася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, зокрема поліцейський.

Крім того, після першої ранкової тривоги у Києві уламки дронів впали одразу у шести районах столиці. Зокрема, частина російського дрону впала на трасу Р-30, рух транспорту утруднений у напрямку міста Ірпінь.

Незважаючи на пошкодження та пожежі від уламків безпілотників, ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучень у столиці не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога