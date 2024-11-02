Вторая за утро. В Киеве снова объявили тревогу из-за дронов РФ
2 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Она уже вторая за утро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - предупредил начальник КГВА Сергей Попко.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские дроны двигаются в направлении Киева с юго-восточного направления.
Воздушная тревога в Украине
По данным на 10:48, тревога объявлена не только в Киеве и области, но и в других регионах. А именно: в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Донецкой.
Тревога в Украине на 10:48 (t.me/alarmukraine)
Атаки РФ на Киев
С раннего утра, 2 ноября, российские войска атакуют Украину дронами. Под ударом находится и Киев. В частности, ранее сообщалось, что из-за падения обломков дронов в Киеве начался пожар в многоэтажке. Пострадали двое людей, в том числе полицейский.
Кроме того, после первой утренней тревоги в Киеве обломки дронов упали сразу в шести районах столицы. В частности, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.
Несмотря на повреждения и пожары от упавших обломков беспилотников, ПВО уничтожила все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.
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