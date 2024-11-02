Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ

2 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона вже друга за ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

За даними на 10:48, тривогу оголошено не лише у Києві та області, а й в інших регіонах. А саме: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Донецькій.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російські дрони рухаються в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

Атаки РФ на Київ

З раннього ранку, 2 листопада, російські війська атакують Україну дронами. Під ударом і Київ. Зокрема, раніше повідомлялося, що через падіння уламків дронів у Києві почалася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, зокрема поліцейський.

Крім того, після першої ранкової тривоги у Києві уламки дронів впали одразу у шести районах столиці. Зокрема, частина російського дрону впала на трасу Р-30, рух транспорту утруднений у напрямку міста Ірпінь.

Незважаючи на пошкодження та пожежі від уламків безпілотників, ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучень у столиці не було.

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