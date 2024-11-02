ua en ru
Сб, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ

Київ, Субота 02 листопада 2024 10:46
UA EN RU
Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ Фото: у Києві оголосили другу за ранок повітряну тривогу 2 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона вже друга за ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - попередив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російські дрони рухаються в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

Повітряна тривога в Україні

За даними на 10:48, тривогу оголошено не лише у Києві та області, а й в інших регіонах. А саме: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Донецькій.

Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ

Тривога в Україні на 10:48 (t.me/alarmukraine)

Атаки РФ на Київ

З раннього ранку, 2 листопада, російські війська атакують Україну дронами. Під ударом і Київ. Зокрема, раніше повідомлялося, що через падіння уламків дронів у Києві почалася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, зокрема поліцейський.

Крім того, після першої ранкової тривоги у Києві уламки дронів впали одразу у шести районах столиці. Зокрема, частина російського дрону впала на трасу Р-30, рух транспорту утруднений у напрямку міста Ірпінь.

Незважаючи на пошкодження та пожежі від уламків безпілотників, ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучень у столиці не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Зеленський про атаку дронів: терористи уміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу
Зеленський про атаку дронів: терористи уміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті