Друга за ранок. В Києві знову оголосили тривогу через дрони РФ
2 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона вже друга за ранок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - попередив начальник КМВА Сергій Попко.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російські дрони рухаються в напрямку Києва з південно-східного напрямку.
Повітряна тривога в Україні
За даними на 10:48, тривогу оголошено не лише у Києві та області, а й в інших регіонах. А саме: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Донецькій.
Тривога в Україні на 10:48 (t.me/alarmukraine)
Атаки РФ на Київ
З раннього ранку, 2 листопада, російські війська атакують Україну дронами. Під ударом і Київ. Зокрема, раніше повідомлялося, що через падіння уламків дронів у Києві почалася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, зокрема поліцейський.
Крім того, після першої ранкової тривоги у Києві уламки дронів впали одразу у шести районах столиці. Зокрема, частина російського дрону впала на трасу Р-30, рух транспорту утруднений у напрямку міста Ірпінь.
Незважаючи на пошкодження та пожежі від уламків безпілотників, ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучень у столиці не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.