Вторая атака за два дня. Почему россияне обстреливают Запорожье: мнение эксперта

Запорожье второй раз за два дня попало под российский ракетный обстрел. Ракета россиян снова попала в людное место, где не было военных объектов.

Два обстрела Запорожья

Вчера вечером россияне противокорабельной ракетой Х-35 обстреляли Шевченковский район Запорожья. Удар пришелся на здание храма в жилом массиве.

В результате российской атаки были повреждены храм и торговые точки, выбило окна в многоэтажках. На сегодня известно о трех погибших и 9 пострадавших. Среди травмированных - 11-месячный ребенок.

Сегодня же, как видно из обнародованных властями фото и видео, россияне попали ракетой по территории отеля Reikartz. По предварительным данным, один человек погиб и девять пострадали. Все травмированные находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии.

Как рассказал глава ОВА Юрий Малашко жертв атаки могло быть больше, если бы находившиеся в отеле люди проигнорировали сигнал тревоги.

Почему россияне обстреливают Запорожье

По мнению военного эксперта Мусиенко, активизация обстрелов Запорожья может быть связана с украинским контрнаступлением на юге. Россияне пытаются ему противодействовать, хотя и постоянно говорят, что он якобы провалился.

"Здесь есть два элемента. Первый - они пытаются срывать нашу логистику на юге. Второй - это деморализация. Они сознательно запускают ракеты по гражданским объектам и местам, пытаясь деморализовать население. Это нарушает определенную российскую логику, потому что с одной стороны они говорят, что украинское контрнаступление уже провалилось, а с другой стороны наносят удары, чтобы ему помешать. Это значит, что наше контрнаступление продолжается", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

При этом, по словам Мусиенко, россиянам абсолютно все равно куда попадет ракета. Будет ли это гражданский объект, или какой-то другой. Также, как добавил эксперт, не стоит забывать и о проблемах оккупантов с корректировкой, разведкой, а также точностью самих ракет.

"В связи с санкциями качество российских ракет все хуже, это тоже причина того, что попадать в гражданские объекты могут все чаще", - добавил эксперт.

Какая ситуация на южном фронте

Украинские войска продолжают постепенно продвигаться на южном фронте. На минувшей неделе в украинском Минобороны заявили, что на некоторых участках юга ВСУ прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную.

В Силах обороны юга также подтвердили прорыв и добавили, что украинским войскам удается развить успехи, но будут сообщать об этом дозированно.

Больше о ситуации на фронте можно прочесть в материале РБК-Украина.

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