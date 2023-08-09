Разбиты храм и магазины, дома – без окон. Что известно о последствиях удара по Запорожью

Сегодня вечером, 9 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Разрушен храм, повреждены магазины и дома. Известно уже о 2-х погибших, еще как минимум 7 человек пострадали.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в Запорожье после обстрела.

Атака на жилой квартал Запорожья

Взрыв в Шевченковском районе Запорожья прозвучал во время воздушной тревоги, которая началась в 19:40.

Вскоре глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram сообщил, что россияне ударили "сверхточным оружием" по Шевченковскому району, в результате были повреждены храм и торговые точки, выбило окна в многоэтажках.

Фото: последствия атаки в Запорожье (/t.me/zoda_gov_ua, t.me/eto_zp)

После обстрела начался пожар. Разрушена детская площадка. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в пяти многоэтажных домах и в трех учебных заведениях вылетели окна.

Данные о жертвах

На данный момент известно о 2-х погибших в результате удара по городу и 7 пострадавших. Данные о жертвах уточнили в МВД.

Ранее руководитель ОВА Малашко сообщал о 3-х погибших - двух женщинах и мужчине пожилого возраста.

Но по информации правоохранителей, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали парамедики полиции.

Фото: одного человека удалось спасти (t.me/mvs_ukraine)

Еще 7 человек получили травмы, все они находятся в больнице. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных - травмы средней тяжести.

Удар могли нанести "Искандером"

По предварительным данным, оккупанты атаковли Запорожье "Искандером". Тип ракеты устанавливается. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и добавил, что от обстрела пострадал храм ПЦУ. Глава ОП опубликовал фото разрушенной церкви и супермаркета.

"Российский ракетный удар по Запорожью. Тип ракеты устанавливается - предварительно, "Искандер". Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - сообщил Ермак.

Фото: разрушения после обстрела (t.me/ermaka2022)

Реакция Зеленского

Президент Украины назвал атаку на Запорожье военным преступлением, за которое российсие оккупанты получат ответ на передовой. Владимир Зеленский опубликовал видео с места происшетвия, на котором виден пожар на территории храма.

"И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул Зеленский.

Работы по ликвидации обстрела продолжаются

На месте удара в Шевченковском районе коммунальные службы города ликвидируют последствия.

Фото: пострадавшие могут обратиться в пункт помощи на месте случившегося (t.me/kurtievofficial)

Также дежурит коммунальный автобус, с пострадавшими работают представители благотворительных фондов.