Разбиты храм и магазины, дома – без окон. Что известно о последствиях удара по Запорожью
Сегодня вечером, 9 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Разрушен храм, повреждены магазины и дома. Известно уже о 2-х погибших, еще как минимум 7 человек пострадали.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в Запорожье после обстрела.
Атака на жилой квартал Запорожья
Взрыв в Шевченковском районе Запорожья прозвучал во время воздушной тревоги, которая началась в 19:40.
Вскоре глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram сообщил, что россияне ударили "сверхточным оружием" по Шевченковскому району, в результате были повреждены храм и торговые точки, выбило окна в многоэтажках.
Фото: последствия атаки в Запорожье (/t.me/zoda_gov_ua, t.me/eto_zp)
После обстрела начался пожар. Разрушена детская площадка. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в пяти многоэтажных домах и в трех учебных заведениях вылетели окна.
Данные о жертвах
На данный момент известно о 2-х погибших в результате удара по городу и 7 пострадавших. Данные о жертвах уточнили в МВД.
Ранее руководитель ОВА Малашко сообщал о 3-х погибших - двух женщинах и мужчине пожилого возраста.
Но по информации правоохранителей, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали парамедики полиции.
Фото: одного человека удалось спасти (t.me/mvs_ukraine)
Еще 7 человек получили травмы, все они находятся в больнице. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных - травмы средней тяжести.
Удар могли нанести "Искандером"
По предварительным данным, оккупанты атаковли Запорожье "Искандером". Тип ракеты устанавливается. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и добавил, что от обстрела пострадал храм ПЦУ. Глава ОП опубликовал фото разрушенной церкви и супермаркета.
"Российский ракетный удар по Запорожью. Тип ракеты устанавливается - предварительно, "Искандер". Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - сообщил Ермак.
Фото: разрушения после обстрела (t.me/ermaka2022)
Реакция Зеленского
Президент Украины назвал атаку на Запорожье военным преступлением, за которое российсие оккупанты получат ответ на передовой. Владимир Зеленский опубликовал видео с места происшетвия, на котором виден пожар на территории храма.
"И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул Зеленский.
Работы по ликвидации обстрела продолжаются
На месте удара в Шевченковском районе коммунальные службы города ликвидируют последствия.
Фото: пострадавшие могут обратиться в пункт помощи на месте случившегося (t.me/kurtievofficial)
Также дежурит коммунальный автобус, с пострадавшими работают представители благотворительных фондов.
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