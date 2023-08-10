Друга атака за два дні. Чому росіяни обстрілюють Запоріжжя: думка експерта

Запоріжжя вдруге за два дні потрапило під російський ракетний обстріл. Ракета росіян знову влучила в людне місце, де не було військових об'єктів.

Два обстріли Запоріжжя

Вчора ввечері росіяни протикорабельною ракетою Х-35 обстріляли Шевченківський район Запоріжжя. Удар припав на будівлю храму в житловому масиві.

В результаті російської атаки було пошкоджено храм і торгові точки, вибило вікна у багатоповерхівках. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 9 постраждалих. Серед травмованих 11-місячна дитина.

Сьогодні ж, як видно з оприлюднених владою фото та відео, росіяни влучили ракетою по території готелю Reikartz. За попередніми даними, одна людина загинула та дев'ятеро постраждали. Всі травмовані перебувають у лікарні, один - у тяжкому стані.

Як розповів глава ОВА Юрій Малашко жертв атаки могло бути більше, якби люди, які перебували в готелі, проігнорували сигнал тривоги.

Чому росіяни обстрілюють Запоріжжя

На думу військового експерта Мусієнка, активізація обстрілів Запоріжжя може бути пов'язаною з українським контрнаступом на півдні. Росіяни намагаються йому протидіяти, хоча й постійно говорять, що він нібито провалився.

"Тут є два елементи. Перший - вони намагаються зривати нашу логістику на півдні. Другий - це деморалізація. Вони свідомо запускають ракети по цивільних об'єктах та місцях, намагаючись деморалізувати населення. Це порушує певну російську логіку, бо з одного боку вони говорять, що український контрнаступ вже провалився, а з іншого боку завдають ударів, щоб йому перешкодити. Це означає, що наш контрнаступ триває", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

При цьому, за словами Мусієнка, росіянам абсолютно все одно куди влучить ракета. Буде то цивільний об'єкт, чи якийсь інший. Також, як додав експерт, не варто забувати і про проблеми окупантів з коригуванням, розвідкою, а також точністю самих ракет.

"У звʼязку із санкціями, якість російських ракет все гірше, це теж причина того, що влучати в цивільні обʼєкти можуть все частіше", - додав експерт.

Яка ситуація на південному фронті

Українські війська продовжують поступово просуватися на південному фронті. Минулого тижня в українському Міноборони заявили, що на деяких ділянках півдня ЗСУ прорвали першу лінію оборони та вийшли на проміжну.

В Силах оборони півдня також підтвердили прорив та додали, що українським військам вдається розвинути успіхи, але повідомлятимуть про це дозовано.

Більше про ситуацію на фронті можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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