Друг Трампа-младшего заключил тайную сделку с россиянами на Аляске, - NYT

Пятница 20 февраля 2026 15:29
Друг Трампа-младшего заключил тайную сделку с россиянами на Аляске, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Инвестор из Техаса Джентри Бич, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, собирается добывать газ с россиянами на Аляске. Он тихо подписал соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Самая крупная сделка Путина: The Economist раскрыл, что Россия обещала Трампу на Аляске

Подробности сделки

По словам Бича, осенью прошлого года он тихо подписал контракт с одной из крупнейших энергетических компаний России о совместной разработке газа в США.

Проект находится на начальной стадии, а финансовые детали не разглашаются. Российская сторона подтвердила переговоры об использовании своих технологий для сжижения газа на севере Аляски, хотя прямо не подтвердила сотрудничество именно с Бичем.

Инвестор отметил, что о проекте "знают на самом высоком уровне" как в Москве, так и в Вашингтоне.

Сама сделка была обсуждена во время встреч в Дубае и Европе с миллиардером Леонидом Михельсоном, исполнительным директором "Новатэк", который находится под санкциями Великобритании и Канады, но не США или ЕС.

Связь с Трампом

Джентри Бич является университетским другом Дональда Трампа-младшего и был заместителем председателя по финансовым вопросам во время инаугурации Трампа в 2017 году.

По мнению инвестора, нынешняя администрация президента США создает более благоприятные условия для бизнеса с РФ.

"Трамп - президент, который ориентирован на сделки. Я не думаю, что во время администрации Байдена (бывший президент США - ред.) люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями", - заявил Бич.

Издание напоминает, что после вторжения РФ в Украину большинство западных стран разорвали экономические связи с Москвой. Однако Трамп неоднократно заявлял об "огромных возможностях" для сделок в случае окончания войны.

"Соглашение господина Бича может стать первым известным случаем, когда американский инвестор формализует новое деловое предприятие с крупной российской компанией с тех пор, как Кремль начал предлагать администрации Трампа возможности заключения сделок год назад", - говорится в материале.

Как отмечает NYT, в целом американские компании остаются очень скептически настроенными относительно ведения бизнеса с Россией, а администрация Трампа ввела значительные новые санкции против российской нефтяной промышленности прошлой осенью.

Компания "Новатэк"

Это одна из ведущих российских компаний в сфере добычи природного газа.

В сентябре 2024 года руководство заявило, что вынуждено сокращать свои самые масштабные проекты из-за санкций, введенных западными странами.

Также сообщалось, что "Новатэк" пытается восстановить отношения с США. Его цель снятие санкций, которые были наложены ранее в этом году.

Встреча на Аляске

Напомним, еще летом 2025 года на Аляске состоялась знаковая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой обсуждения была продолжающаяся война в Украине.

Тогда многие верили, что этот разговор станет прорывом и наконец поможет урегулировать конфликт, однако чуда не произошло.

