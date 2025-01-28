Дроновый удар по Харькову: среди пострадавших есть ребенок, видео и фото последствий

В Харькове есть двое пострадавших из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 28 января, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на производственных помещениях. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Чрезвычайники уточнили детали по российской воздушной атаке, и показали видео и фото последствий.

"Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 м кв. Горели производственные помещения", - говорится в заявлении ГСЧС.

Также спасатели проинформировали, что в 02:36 пожар уже был локализован, и сейчас "продолжается его ликвидация".

"К ликвидации последствий привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС", - рассказали чрезвычайники.

Также в ГСЧС передали, что по предварительным данным, в результате вражеской дроновой атаки пострадали 2 человека, у которых острая реакция на стресс.

Это женщина 1955 года рождения и ребенок 2015 года рождения, уточнили спасатели.

Последствия дроновой атаки в Харькове ночью 28 января (фото: ГСЧС)

"Шахедный" удар по Харькову

Как сообщалось ранее, этой ночью, 28 января, в Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.

По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове был "прилет" и произошел пожар. Позже он уточнил, что вражеский удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе.

Как рассказал представителям СМИ директор департамента чрезвычайных ситуаций города Харьков Богдан Гладких, была информация о двух пострадавших, у которых острая реакция на стресс.