Дроновая атака на Польшу: ЕС анонсировал ужесточение санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высокой представительницы ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас .

Глава европейской дипломатии назвала атаку дронов агрессивным и безрассудным актом и частью серьезной эскалации со стороны России, а также угрозой безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.

Она отметила, что это серьезное нарушение европейского воздушного пространства "лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России, а также в стремлении ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".

"Мы в дальнейшем будем повышать цену для Москвы, существенно усиливая санкции против России и ее союзников. Мы также будем работать с международными партнерами для давления на Россию с целью прекращения этой войны", - говорится в заявлении Каллас.

Она добавила, что ЕС выражает полную солидарность с Республикой Польша, продолжает оказывать ей необходимую поддержку для защиты восточной границы и находится в постоянном тесном контакте с польскими властями.