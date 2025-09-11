Дронова атака на Польщу: ЄС анонсував посилення санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Очільниця європейської дипломатії назвала цей агресивний і безрозсудний акт частиною серйозної ескалації з боку Росії й таким, що загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.

Вона зазначила, що це серйозне порушення європейського повітряного простору "лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії, а також в прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Ми надалі будемо підвищувати ціну для Москви, суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. Ми також будемо працювати з міжнародними партнерами для тиску на Росію з метою припинення цієї війни", - йдеться у заяві Каллас.

Вона додала, що ЄС висловлює цілковиту солідарність із Республікою Польщею, продовжує надавати їй необхідну підтримку для захисту східного кордону та перебуває у постійному тісному контакті з польською владою.