Дронова атака на Польщу: ЄС анонсував посилення санкцій проти Росії
Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та пообіцяв активніше підтримувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
Очільниця європейської дипломатії назвала цей агресивний і безрозсудний акт частиною серйозної ескалації з боку Росії й таким, що загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
Вона зазначила, що це серйозне порушення європейського повітряного простору "лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії, а також в прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".
"Ми надалі будемо підвищувати ціну для Москви, суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. Ми також будемо працювати з міжнародними партнерами для тиску на Росію з метою припинення цієї війни", - йдеться у заяві Каллас.
Вона додала, що ЄС висловлює цілковиту солідарність із Республікою Польщею, продовжує надавати їй необхідну підтримку для захисту східного кордону та перебуває у постійному тісному контакті з польською владою.
Удар дронів РФ по Польщі
В ніч на 10 вересня російські терористи випустили близько 20 ударних дронів по території Польщі. Цілі заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО збила лише 4 з них.
Крім того, в Польщі були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".
У Росії заявили, що заліт ударних дронів у Польщу не планували і не пояснили, як ці безпілотники опинилися у повітряному просторі країни.
В МЗС Литви попередили про ризик ескалації, що спровокує початок бойових дій між країнами НАТО та Росією.