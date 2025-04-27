Дронари "Феникса" уничтожили склады с БК и технику россиян: видео попадания
Дроны пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили российские склады с боекомплектами и вражескую бронетехнику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, в Харьковской области дроны "Феникса" безжалостно уничтожили:
- склады с боекомплектом,
- пушку 2А42,
- автомобили,
- мотоциклы,
- грузовики,
- места сосредоточения оккупантов.
"Ландшафты украинских городов и сел выглядят значительно лучше без вражеских укрытий, транспортных средств и пушек. Работа "охотников", для которых не существует невозможных целей, продолжается", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Напомним, что, по данным Генштаба, Российская Федерация в последнее время резко нарастила штурмы под Покровском. Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
Однако, стоит заметить, что за минувшие сутки, 26 апреля, потери РФ составили более тысячи военных. В то же время украинские военные уничтожили более 300 единиц техники оккупантов.
Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.
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