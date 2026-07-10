Дроны снова летят на Москву, в городе уже несколько часов работает ПВО

Судя по постам мэра российской столицы Сергея Собянина, атака началась примерно в 22:13. Тогда Собянин отчитывался, что силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву.

Через час, в 23:15, он сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на столицу.

В настоящее время атака длится уже более трех часов. Как утверждает Собянин, силы ПВО суммарно сбили уже шесть дронов.

Также известно, что из-за угрозы атаки московский аэропорт Домодедово временно приостановил прием и отправку рейсов.

По данным российских пабликов, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также перестал принимать и выпускать рейсы.