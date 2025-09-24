RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны снова атаковали крупный нефтехимический комплекс "Газпрома" в Башкирии

Фото: дроны добивают завод "Газпрома" (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии снова атаковали дроны. Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Astra".

По информации канала, местные жители сообщают о громких звуках.

Удары по заводу в Башкирии

Напомним, 18 сентября украинские дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават, вызвав пожар на заводе. Охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.

По данным источников РБК-Украина, дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

"Газпром Нефтехим Салават" - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).

Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Удары по НПЗ

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Это произошло после того, как Россия в июне нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.

Украина уже выбила около 20% нефтепереработки на России, что привело к топливному кризису в ряде регионов страны-агрессора.

