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ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России

14:10 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России Фото: ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России (Getty Images)
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В ночь на 10 октября Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

ЛПДС "Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС "Самара".

Напомним, ЛПДС "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.

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