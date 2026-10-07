ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Нефтяной хаб "Самара" в России продолжает гореть после обстрела (видео)

19:59 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Нефтяной хаб "Самара" в России продолжает гореть после обстрела (видео) Фото: линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" в России (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Самарской области снова горит один из крупнейших нефтяных хабов России - "Самара". Эта линейная производственно-диспетчерская станция была атакована и 2 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков Telegram-канала ASTRA.

Нефтяной хаб "Самара" продолжает гореть

В поселке Рассвет Волжского района Самарской области горит ЛПДС "Самара". Это установил по кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня сообщал о беспилотной опасности в регионе. Она действовала более 7 часов, об отбое он сообщил около 9 утра по московскому времени.

В местных чатах писали о пожаре на ЛВДС. При этом о последствиях атаки официальной информации не было.

Однако Минобороны РФ утром 7 октября сообщало о якобы сбитых БПЛА в том числе над Самарской областью.

Сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms фиксирует большой пожар на ЛПДС "Самара".

Что известно о ЛПДС "Самара"

ЛПДС "Самара" - крупнейший нефтяной транспортный и распределительный хаб АО "Транснефть - Приволга" - дочки ПАО "Транснефть".

Площадь объекта - более 216 гектаров.

Здесь расположены:

  • 71 резервуар, суммарно общей емкостью более 1,6 миллиона кубометров нефти,
  • две нефтеперекачивающие станции (НПС): "Самара-1" и "Самара-2",
  • еще отдельная станция смешивания нефти.

На этой ЛПДС сходятся сразу четыре магистральных нефтепровода:

  • "Альметьевск - Куйбышев",
  • "Калтасинский - Куйбышев",
  • "Нижневартовск - Курган - Куйбышев".
  • "Гурьев - Куйбышев".

То есть сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана, пишет ASTRA.

Еще одна атака

2 октября ASTRA установила, что под Самарой атакована и горит одноименная ЛВДС. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку.

7 октября в Генштабе ВСУ уточнили последствия удара 2 октября по ЛПДС "Самара":

"Подтверждены повреждения одиннадцати резервуаров РВС-20000, трех резервуаров РВСПК-50000, участки трубопроводов и станции автоматизированной наливной станции нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что ВСУ ударили по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.

Кроме того, узел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗ Война России против Украины
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ