В ночь на понедельник, 23 ноября, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали ракеты и дроны. Резервуарные парки были защищены контейнерами, но они не помогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fire Point .

Обнародованные спутниковые снимки Новошахтинского НПЗ после атаки 23 ноября демонстрируют последствия пожаров на территории резервуарных парков, которые до этого были защищены грузовыми контейнерами.

Кроме того, на них зафиксировано повреждение установок первичной нефтепереработки предприятия.

В Fire Point отметили, что в результате атаки НПЗ снова остановил работу для проведения ремонта.

Фото: последствия удара по Новошахтинскому НПЗ (Fire Point)

Фото: последствия удара по Новошахтинскому НПЗ (Fire Point)

Напомним, в ночь на 23 ноября в Новошахтинске произошел масштабный пожар в районе расположения двух топливных объектов, один из которых - крупный нефтеперерабатывающий завод.

До этого Ростовская область находилась под атакой более трех часов. Местные жители сообщали о взрывах и возгорании.