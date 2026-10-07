ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

От резервуаров до газоочистки: Генштаб раскрыл результаты поражений в Самаре и Астрахани

15:05 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
От резервуаров до газоочистки: Генштаб раскрыл результаты поражений в Самаре и Астрахани Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные нанесли удары по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в поселке Просвет и газоперерабатывающий завод "Астраханский" в Астрахани.

Что повреждено на станции "Самара"

В результате поражения ЛПДС "Самара" 2 октября подтверждено повреждение 11 резервуаров РВС-20000 и трех резервуаров РВСПК-50000.

Также поврежден участок трубопроводов и станция автоматизированного налива нефтепродуктов.

ЛПДС "Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На предприятии смешивают нефть с разным содержанием серы из разных месторождений. Это нужно для формирования экспортного сорта Urals.

На него приходится до 50% от общего объема нефтяного экспорта России. Кроме того, станция задействована в обеспечении нужд российских вооруженных сил.

Какие повреждения на Астраханском ГПЗ

Еще один удар был нанесен 4 октября по газоперерабатывающему заводу "Астраханский" в Астрахани.

По данным Генштаба, там подтверждено повреждение элементов двух установок очистки газа – У-172 и У-272. Также поврежден блок вторичной перегонки У-1731.

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире производителей газовой серы. Эта продукция используется, в частности, в процессах нитрования при изготовлении взрывчатых веществ и пороха.

У предприятия есть проектная мощность переработки до 12 млрд кубометров пластового газа в год. Ежегодно завод может производить до 3,5 млн тонн технической серы – около половины всего российского производства.

Как отметили в Генштабе, Астраханский ГПЗ также задействован в обеспечении российской армии.

Напомним, в течение суток украинские военные нанесли удары по четырем целям, которые, по словам президента Владимира Зеленского, помогают России финансировать и вести войну против Украины.

Под ударом оказались два нефтяных объекта и полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах РФ.

Отдельно украинские военные нанесли удар по цели в Черном море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Генштаб ВСУ Газ НАФТА Вооруженные силы Украины
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ